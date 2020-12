Che genere è Lost? Tutte le influenze nella serie di Damon Lindelof

Lost ha avuto un impatto straordinario nel mondo delle serie tv cambiando di fatto la storia del piccolo schermo. L’isola, i naufraghi e i suoi misteri sono ancora oggi argomento di discussione tra vecchi e nuovi fan dei superstiti del volo Oceanic 815.

Lost ci ha incollato alla tv grazie a dei personaggi unici e un modo di raccontarceli nuovo, grazie ai numerosi flashback e flashforward. Andata in onda dal 2004 al 2010, Lost è stata un mashup incredibile di generi mai visto prima, combinando dramma incentrato sui personaggi, thriller, azione, fantascienza e avventura, mistero e persino un po' di horror mischiato a struggenti storie d’amore.

Creato da Damon Lindelof e JJ Abrams, Lost è iniziato come il più classico dei drammi di sopravvivenza quando i sopravvissuti a un incidente aereo, precisamente al volo Oceanic 815, tentarono di rimanere vivi e sani di mente su un'isola tropicale misteriosa, ma presto il tutto si è trasformato in epopea sulle origini dell’umanità stessa.

Tra misteri, orsi polari, mostri di fumo assassini, botole e dibattiti su scienza e fede Lost ha cambiato per sempre il mondo delle serie tv, tutt’oggi alcune grandi serie omaggiano Lost come The Walking Dead.



