Genevieve Padalecki sul suo ritorno in Supernatural: 'Speravo che accadesse'

Nell'episodio di Supernatural che andrà in onda questa notte in America, Destiny's Child, vedremo il ritorno dei personaggi interpretati dalle mogli di Jensen e Jared, Danneel Ackles e Genevieve Padalecki (Jo e Ruby). Quest'ultima ha raccontato a TV Line come è stato tornare sul set dello show targato The CW.

In Supernatural c'è sempre un modo per tornare, anche quando sei stato ucciso dai Fratelli Winchester come Ruby... Ma Genevieve non si aspettava davvero di vestire di nuovo i panni del demone devoto a Lucifero. Eppure, ci sperava.



"Ho sempre sperato di poter tornare" racconta l'attrice a TV Line "Soprattutto dopo l'episodio The French Mistake [6x15], in cui mi ero davvero divertita. Speravo che potesse esserci prima o poi una nuova opportunità. Non direi che me l'aspettavo, ma sicuramente incrociavo le dita".



Ma cosa le era mancato maggiormente del suo personaggio?



"Mi mancavano soprattutto la sua determinazione e l'oscurità da cui era pervasa. Il fatto che fosse una tipa tosta, anche se un po' subdola. Ha i suoi piani. Credo che come Gen, io sia più il tipo da 'Hey, vediamo il lato positivo!'" afferma ridendo "Ha un po' la testa fra le nuvole a volte, mentre Ruby è sempre così concentrata sui suoi obiettivi. Mi sono divertita a vestire di nuovo i suoi panni... E i suoi tacchi alti. Stando sempre con i bambini, non lo faccio più così spesso ormai".



E nell'episodio ad aggiungersi a lei ci sarà anche la collega e amica Danneel, a.k.a. Jo nella serie. Ma le due "Signore Winchester" si saranno mica messe d'accordo?



"In realtà è stata una coincidenza, e per noi è stato grandioso, perché siamo sempre così impegnate con i bambini [entrambe le famiglie contano tre pargoletti l'una]. E anche se viviamo vicine, nella stessa città [Austin, Texas] è stato davvero un bel regalo poterci ritrovare per l'episodio. Non abbiamo più modo di uscire così spesso con le nostre agende sempre piene, quindi è stato davvero divertente".



Per scoprire però cosa accadrà nell'episodio, e cosa combineranno Jo e Ruby insieme, non resta che aspettare la messa dell'episodio. Invece, dovremo aspettare ancora un po' per vedere come si concluderanno le avventure dei Fratelli Winchester, dato che l'ultimo episodio di Supernatural ha subito dei ritardi causa Coronavirus.