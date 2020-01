Il geniale cartellone pubblicitario di Dracula cambia aspetto di notte

Alla fine è arrivato il momento dell'esordio su Netflix del tanto chiacchierato Dracula di Steven Moffat e Mark Gatiss prodotto da BBC: l'uscita della serie era attesa da tutti gli utenti della piattaforma e il suo successo era pressoché assicurato.

Merito anche della solita, strepitosa campagna pubblicitaria di Netflix, che non è certo nuova a inventare espedienti originali per promuovere i propri show o i propri film: Dracula non ha fatto eccezione, come i cittadini di Londra e Birmingham hanno avuto modo di vedere con i propri occhi.

In città, nei giorni scorsi, è infatti apparso un enorme cartellone pubblicitario bianco recante il nome della serie e trafitto da alcuni paletti: proprio questi giocano un ruolo fondamentale quando cala il sole, proiettando sullo sfondo bianco del cartellone la sagoma del volto del conte assetato di sangue. Un'idea che non è certamente passata inosservata, facendo sgranare gli occhi a tutti i passanti e facendo immediatamente il giro del web.

L'uscita dello show su Netflix, comunque, non sembra aver portato bene a BBC: gli ascolti di Dracula sono infatti in calo sulla TV britannica, ora che è possibile vedere la serie comodamente in streaming. In giro, intanto, ci si chiede già se Dracula avrà una seconda stagione.