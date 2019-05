La geniale replica di HBO al bicchiere Starbucks dimenticato in scena in Game of Thrones

Nello scorso episodio della serie, intitolato The Last of the Starks, un membro della troupe ha dimenticato un bicchiere di Starbucks sul set di Game of Thrones, scatenando l'ilarità del popolo del web.

L'errore è madornale - ancora ci si chiede come sia possibile che non se ne siano accorti, nessuno controlla i giornalieri?! - ma, anche se raro, può capitare: tuttavia la risposta di HBO all'accaduto è talmente geniale che l'errore sembra quasi voluto, al fine di mettere in mostra un umorismo così sottile.

In un comunicato ufficiale, il network statunitense ha fatto sapere: "Il latte che è apparso nell'episodio è stato un errore. Daenerys aveva ordinato una tisana."

Insomma, non si può dire che non sappiano prenderla con classe. Non è la prima volta che accadono cose del genere né tanto meno sarà l'ultima, e un po' di ironia non guasta mai: di certo non sarà una tazza di Starbucks lasciata sullo sfondo e praticamente invisibile ad una prima visione e che anzi necessita di un fermo immagine per essere osservata a dovere a rovinare l'eredità di una delle serie televisive più importanti di tutti i tempi.

Nel frattempo, gustatevi il trailer del'penultimo episodio di Game of Thrones, che andrà in onda domenica prossima. Se poi volete visionarlo sorseggiando una bevanda da una tazza di Starbucks, ancora meglio!