Genius: Aretha, l'omaggio di National Geographic ad Aretha Franklin

Il 25 marzo del 1942 nasceva una delle più grandi icone della storia della musica: Aretha Franklin. Per celebrare questo evento, National Geographic Channel ha deciso di fare una donazione e pubblicare in anteprima un'immagine tratta dalla serie Genius: Aretha.

La celebre Regina del Soul è scomparsa due anni fa e oggi avrebbe compiuto 78 anni. National Geographic Channel ha dedicato la terza stagione della sua serie antologica - la prima incentrata sul genio di Albert Einstein e la seconda con Antonio Banderas nei panni di Picasso - alla cantante che sarà interpretata dall'attrice Cynthia Erivo, di cui ha reso disponibile una foto - che potete visualizzare cliccando al link alla fonte in calce all'articolo - per omaggiare il suo compleanno.

National Geographic Channel ha deciso anche di fare una donazione a Feeding America, un'organizzazione no-profit che si occupa di combattere la fame nel mondo, proprio come faceva Aretha Franklin.

Questa è la nota:

"Nel corso della sua vita, Aretha Franklin ha sostenuto un consistente numero di organizzazioni di beneficenza e sensibilizzazione, tra cui Feeding America. Per omaggiare quello che sarebbe stato il suo settantottesimo compleanno, e in vista del momento difficile che stiamo attraversando, National Geographic Channel si impegna a fare una donazione a Feeding America in nome di Aretha"

Genius: Aretha dovrebbe fare il suo debutto il prossimo 25 maggio su National Geographic Channel.