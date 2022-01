Gentefied, Netflix cancella la serie dopo la stagione 2

Netflix ha deciso di cancellare definitivamente la serie Gentefied, dopo che la seconda stagione è stata pubblicata sulla piattaforma streaming lo scorso 10 novembre. Lo show si unisce ad altri titoli quali Cowboy Bebop e Julie and the Phantoms che non avranno un futuro. La notizia è stata ufficializzata da Deadline.

L'ultima stagione di Gentefied non è mai riuscita ad entrare nella Top 10 di Netflix e forse anche questo risultato ha contribuito alla chiusura dello show. La cancellazione di Cowboy Bebop invece non colse troppo di sorpresa i fan, che non sembravano molto entusiasti del lavoro sulla serie.



La seconda stagione ha seguito la lotta di Erik Morales (JJ Soria) e suo cugino Chris (Carlos Santos), per mantenere Pops (Joaquin Cosio) in paese, affrontando storie d'amore, neonati e padri separati. Lo show era interpretato anche da Annie Gonzalez, Karrie Martin Lachney e Julissa Calderon. Le new entry nell'ultima stagione erano Melinna Bobadilla, Manuel Uriza, Ivana Rojas e Clarissa Thibeaux.



Ovviamente la notizia non ha fatto piacere ai fan di Gentefied:"Era così bella, una qualità di narrazione rara e che la nostra comunità ottiene raramente" ha commentato un'utente latinoamericana.

Una ragazza messicana ha espresso tutta la sua insoddisfazione, perché lo show dava voce alla sua comunità in maniera onesta e vera:"Cosa dovremmo fare?" si chiede.



