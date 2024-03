Un gentiluomo a Mosca: Ewan McGregor si trasforma nel trailer della nuova serie tv

Ewan McGregor indossa i panni di un conte russo nel nuovo trailer di Un gentiluomo in Russia, una nuova serie Paramount+ che farà il suo esordio sulla piattaforma il 29 marzo. Ma sapete già quando arriverà in Italia?

Un gentiluomo in Russia si basa sull'omonimo romanzo di Amor Towles e segue le vicende del conte Alexander Rostov nel periodo successivo alla Rivoluzione Russa. Rostov adesso si ritrova sul "lato sbagliato della storia" come viene descritto nella sinossi dello show. "Viene salvato dall'esecuzione immediata, viene rinchiuso da un tribunale sovietico in un attico dell'opulento Hotel Metropol con la minaccia di venire giustiziato se oserà uscire. Mentre gli anni passano e al di fuori delle porte dell'hotel si susseguono i decenni più tumultuosi della storia russa, le ridotte circostanze in cui si ritrova Rostov gli permettono di esplorare un mondo molto più ampio all'insegna della scoperta emotiva. Mentre costruisce una nuova vita all'interno dell'hotel, riscopre il valore autentico dell'amicizia, della famiglia e dell'amore".

Ewan McGregor ha sostituito Kenneth Branagh nel ruolo del Conte Rostov. Insieme a lui sono presenti nel cast: Mary Elizabeth Winstead (Ahsoka, Kate, Birds of Prey) nei panni dell'attrice Anna Urbanova; Alexa Goodal (The Devil's Hour, Lockwood and Co) che interpreta Nina, amica del Conte; Johnny Harris (Without Sin, This is England '86) nei panni di Osip, un poliziotto tormentato, e Fehinti Balogun (Dune, I May Destroy You) che interpreta Mishka, il miglior amico del Conte. Un gentiluomo in Russia è prodotto da Lionsgate Television in collaborazione con Paramount: Ben Vanston è il produttore esecutivo e showrunner della serie. Sam Miller, regista di Surface e I May Destroy You sarà il regista di alcuni episodi, insieme a Sarah O'Gorman (The Witcher, The Last Kingdom).