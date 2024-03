Un gentiluomo a Mosca, qual è la trama della nuova serie tv di Ewan McGregor?

Qual è la trama di Un gentiluomo a Mosca? Se avete visto il trailer ufficiale di Un gentiluomo a Mosca e volete saperne di più sulla nuova serie tv con Ewan McGregor, che torna in tv dopo Fargo 3 e Obi-Wan Kenobi, siete nel posto giusto.

Dovete sapere infatti che Un gentiluomo a Mosca è l'adattamento dell'omonimo romanzo best-seller di Amor Towles e racconta la storia del conte Alexander Rostov, che all'indomani della Rivoluzione russa scopre che il suo passato dorato lo pone dalla parte sbagliata della storia.

Scampato per il rotto della cuffia alla pena capitale decretata da un tribunale sovietico, il conte accetta di essere esiliato nella mansarda dell'opulento Hotel Metropol, promettendo di non mettere mai più piede fuori dall'edificio: mentre gli anni passano e alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa si svolgono al di fuori delle porte dell'hotel, le circostanze permettono al protagonista di entrare in un mondo molto più ampio fatto di scoperte emotive, e mentre si costruisce una nuova vita tra le mura dell'hotel il conte scoprirà il vero valore dell'amicizia, della famiglia e dell'amore.

Oltre ad Ewan McGregor, la serie è interpretata anche da Mary Elizabeth Winstead (Ahsoka, Kate, Birds of Prey), moglie dell'attore nella vita reale che in Un gentiluomo a Mosca interpreta il ruolo dell'affascinante attrice cinematografica Anna Urbanova. La serie sarà disponibile in Italia dal 17 maggio in esclusiva su Paramount+.

