Un gentiluomo a Mosca, dove e quando vedere in Italia la nuova serie con Ewan McGregor

Dopo la pubblicazione delle prime immagini di Un gentiluomo a Mosca, possiamo confermarvi ufficialmente che la nuova serie tv con protagonista Ewan McGregor arriverà molto presto anche in Italia.

La serie, basata sul best-seller di Amor Towles, è prodotta da Lionsgate e debutterà prossimamente su Paramount+ anche in Italia, come ci ha confermato in questi minuti la nota piattaforma di streaming: attualmente non è stata ancora rivelata la data d'uscita ufficiale, quindi se siete interessati alo show vi consigliamo di rimanere sintonizzati sui canali di Everyeye per non perdervi nessun aggiornamento.

Oltre ad Ewan McGregor, che in questi giorni è appena entrato nel cast del nuovo film di dinosauri di David Robert Mitchell con Anne Hathaway, Un gentiluomo a Mosca include nel cast anche la moglie di Ewan McGregor, Mary Elizabeth Winstead (Ahsoka, Fargo, Birds of Prey) nel ruolo dell'affascinante attrice cinematografica Anna Urbanova; Alexa Goodall (L'ora del diavolo, Lockwood and Co) nel ruolo della giovane e improbabile amica del Conte, Nina; Johnny Harris (Senza peccato, This is England '86) nel ruolo del combattuto agente di polizia segreta Osip; e Fehinti Balogun (Dune, I May Destroy You) nel ruolo di Mishka, la migliore amica del Conte ai tempi dell'università.

Ben Vanstone è lo showrunner della serie, che è la prima produzione realizzata dalla Lionsgate grazie all'accordo con la Popcorn Storm Pictures, la società di Tom Harper (Guerra e pace, Peaky Blinders), qui produttore esecutivo insieme a Vanstone e Ewan McGregor. Il regista vincitore del premio BAFTA e candidato agli Emmy Sam Miller (Surface, I May Destroy You, Luther) ha diretto gli episodi della serie.