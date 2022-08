A Gentleman in Moscow: Ewan McGregor sostituisce Kenneth Branagh nella serie di Paramount+

Dopo essere tornato nel mondo di Star Wars e dopo aver detto di no alla Marvel, Ewan McGregor è pronto per una nuova avventura. L'attore, infatti, sostituirà Kenneth Branagh nella serie di Paramount+ A Gentleman in Moscow.

Branagh aveva ottenuto il ruolo nel 2018, e non è chiaro il motivo del suo addio allo show. Inizialmente l'attore avrebbe dovuto anche produrre la serie, e non è stato precisato se lo farà ugualmente adesso. In ogni caso in cabina di produzione entrerà anche McGregor, che sarà affiancato da Ben Vanstone, il quale sarà anche showrunner di A Gentleman in Moscow.

La serie su basa sull'acclamato romanzo con lo stesso nome, che segue la difficile situazione del conte russo Alexander Rostov, personaggio interpretato appunto da McGregor. Rostov fu accusato di parassitismo sociale nei primi anni del 1900, ma gli fu risparmiata la pena di morte sostituita da un ergastolo agli arresti domiciliari in una squallida soffitta dell'Hotel Metropol di Mosca. Confinato in questo luogo per decenni, Rostov alla fine è costretto a sfruttare al meglio la sua situazione, intraprendendo viaggio profondamente personale ed emotivo.

Si tratterà sicuramente di un prodotto che va a scavare a fondo nella psicologia del protagonista, cosa che McGregor saprà sicuramente fare molto bene e di cui ci ha dato prova spesso. Non sappiamo ancora quando arriverà la serie. Dunque non ci resta che attendere. Nel frattempo l'attore potrebbe tornare con una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi!