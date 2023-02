A Gentleman in Moscow, Mary Elizabeth Winstead si unisce al cast!

Dopo l'annuncio che Evan McGregor sostituisce Kenneth Branagh in A Gentleman in Moscow (miniserie Showtime/Paramount+ basata sull'omonimo romanzo del 2016 di Amor Towels), si unisce al cast Mary Elizabeth Winstead, celebre attrice che ha recitato in Kate, Fargo e Love, Death & Robots.

La storia è incentrata sulla figura del conte Alexander Rostov (McGregor), il quale, dopo aver fallito durante la rivoluzione russa, viene esiliato a vita nella soffitta di un lussuoso hotel. Ecco la sinossi ufficiale della serie: "Con il passare degli anni e dopo alcuni dei decenni più tumultuosi della storia russa che si svolgono fuori dalle porte dell'hotel, la situazione precaria in cui riversa Rostov gli consentono di entrare in un mondo ben più ampio, fatto di rivelazioni emotive. Mentre costruisce una nuova vita all'interno dell'albergo, scopre il vero valore dell'amicizia, della famiglia e dell'amore".

Quanto a Winstead, interpreterà Anna Urbanova, una donna "enigmatica" e "affascinante" che "adopera il proprio insegno e la propria bellezza per sbalordire il prossimo". E tra essi non manca lo stesso conte Alexander Rostov: "La chimica frizzante tra il conte e Anna è evidente fin dal momento del loro incontro, ma questo amore sarà autentico o soltanto l'effetto dell'ultimo dei tanti ruoli che Anna interpreta di volta in volta?".

A Gentleman in Moscow sarà pubblicato nel 2023; nel frattempo, è stato annunciato che a rientrare nell'universo narrativo di Star Wars è non soltanto McGregor, lo storico Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel e nella serie dedicata: ecco svelato il ruolo di Mary Elizabeth Winstead in Ahsoka!