GenZeroes: in arrivo una delle prima serie tv-nft con Aleks Paunovic

Il mondo degli NFT sembra destinato ad influenzare il mercato nei suoi settori più disparati, come si può leggere nel nostro approfondimento sul gaming su Blockchain. Anche il mondo delle serie tv sta muovendo i suoi primi passi in questa direzione con GenZeroes.

Si tratta di una delle prime serie tv live-action ad essere distribuita come NFT, andandosi ad inserire in un universo composto anche da fumetti e vari collectibles. A produrre la serie è House of Kiiba, azienda canadese specializzata nella creazione di NFT, con l'obiettivo di dare forma a un vero e proprio "GenZeroes Universe". Difatti, gli spettatori di GenZeroes dovranno acquistare un NFT dal sito dedicato di House of Kiiba per guardare gli episodi della serie. Acquistare prodotti sulla piattaforma garantirà agli utenti diversi livelli di ownership di NFT e, di conseguenza, diversi benefici legati ad essa. I produttori comunque hanno dichiarato che sono in corso delle trattative per far arrivare la serie anche ad un pubblico più ampio, dopo che avrà completato la sua distribuzione come NFT.

Parlando del lato creativo di GenZeroes invece, si tratta di una serie di fantascienza ambientata 200 anni dopo un'invasione aliena che ha devastato il mondo. Così, a contendersi il controllo del futuro dell'umanità ci saranno 10 distinte fazioni in lotta tra di loro. La serie può poi vantare nel cast Aleks Paunovic, che avrete già conosciuto nelle serie Hawkeye e Van Helsing, e come showrunner Matt Venables e Jeremy Smith, sceneggiatori di Van Helsing. L'inizio della distribuzione degli episodi è previsto per marzo.

Infine, rimanendo in tema, vi consigliamo di leggere di come gli NFT hanno conquistato il fotogiornalismo, dopo il lancio del proprio marketplace da parte dell'Associated Press.