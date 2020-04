Geoff Johns parla dei collegamenti tra Stargirl e il più vasto Arrowverse

Quando manca poco più di un mese all'esordio di Stargirl sulla piattaforma DC Universe e sui canali streaming di The CW, il suo creatore Geoff Johns ha parlato ampiamente dei collegamenti della serie al più vasto e consolidato Arrowverse, che quest'anno ha visto la conclusione della sua serie madre.

Nel corso di una chiacchierata con IGN, Johns ha ovviamente ribadito come non ci sia ancora nulla di definitivo su futuri crossover con le serie dell'Arrowverse, ma che Stargirl si inserirà gradualmente nei contesti di serie come Flash, Supergirl e delle altre...

"Ero incredibilmente emozionato all'idea di eventuali crossover perché questo vuol dire che una fetta maggiore di pubblico sarà intenzionata a vedere lo show. E Stargirl è quel tipo di show pensato per ogni genere di pubblico. Tutti possono guardarlo. Quindi si inserisce bene nel contesto di quell'universo. Si inserisce bene nel tono ad esempio di Flash, quindi questo è qualcosa di nuovo per noi".

Il primo episodio di Stargirl verrà diffuso sulla piattaforma DC Universe il 18 maggio 2020, mentre il giorno successivo arriverà sui canali digitali di The CW. Sebbenne sia chiaro che la serie farà parte dell'Arrowverse, Geoff Johns ha frenato un attimo gli entusiasmi dei fan ribadendo che al momento attuale la priorità sua e dei produttori è quella di realizzare uno show grandioso che stia in piedi con le sue sole forze: "Il futuro è ancora in divenire per il DC Universe, quindi tutto può accadere tra film e serie TV. Chi lo sa? Forse è proprio questo il concetto di multiverso. Ovviamente, l'obiettivo adesso è assicurarsi che questo show sia ottimo, che questi personaggi funzionino, che abbiano le loro storie e che raggiungano quel tempo necessario sullo schermo e il numero di episodi adatto per reggersi da soli, con la speranza in futuro di realizzare qualcosa di divertente, ma la prima stagione è tutta concentrata sul rendere Stargirl il miglior show possibile".