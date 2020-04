Geoff Johns rivela che The Flash e Green Lantern potrebbero apparire in Stargirl

L'ultimo poster di Stargirl ci ha mostrato alcuni dei personaggi che faranno la loro comparsa negli episodi dello show prodotto da The CW. Geoff Johns, co creatore della serie, ha rivelato che altri supereroi dei fumetti DC potrebbero entrare a far parte del cast.

Parlando ai microfoni di IGN lo showrunner ha parlato dell'importanza che la Justice Society of America avrà nella storia di Courtney Whitmore, in particolare The Flash e Green Lantern: "Parleremo di The Flash e Green Lantern, perché esistono nel mondo dello show e nella JSA. C'è una foto di loro che si vede nel primo episodio e abbiamo altre idee in serbo per il futuro, ma Jay Garrick e Alan Scott saranno sempre i più importanti. Sono i grandi eroi della JSA e il loro impatto è ancora forte, inoltre sono dei personaggi fantastici. Sono parte della lineup originale della JSA e avranno importanti ripercussioni in tutto lo show. Non voglio spoilerare troppo, per adesso mi fermo qui".

Sono ottime notizie per tutti i fan dei fumetti DC, che potranno vedere in questa serie due dei personaggi più famosi ed amati dagli appassionati di comics americani. Ricordiamo che a causa dell'emergenza Coronavirus le puntate dello show con protagonista Brec Bassinger andranno in onda con una settimana di ritardo, iniziando il prossimo 18 maggio. Se cercate altre indiscrezioni sulla première vi segnaliamo queste foto inedite di Stargirl.