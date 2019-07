Geordi La Forge tornerà in Star Trek: Picard con altri personaggi di The Next Generation?

Dopo la triste notizia della morte di Stephanie Niznik, passiamo ad aggiornamenti più spensierati: l'ingegnere capo Geordi La Forge, interpretato dall'attore Levar Burton nella serie televisiva Star Trek: The Next Generation, dovrebbe tornare anche nella prossima Star Trek: Picard.

A rivelarlo è stato Burton in persona, che parlando con la CNN a pochi minuti dalla premiere statunitense de Il Re Leone, ha affermato di essere convinto che sia lui, sia gli altri co-protagonisti di The Next Generation torneranno presto nell'universo di Star Trek.

"Credo che tornerà ognuno di noi" ha detto Burton. "È irragionevole supporre che Picard non conosca più quella gente, o che abbia smesso di parlare con loro. E se lo ha fatto ci sarà una buona ragione che la serie ci spiegherà."

Burton chiarisce che si aspetta di vedere volti familiari in Star Trek: Picard, ma che non ha informazioni su una possibile sorta di riunione dei membri di The Next Generation. "Vedrete tutti noi insieme, di nuovo, in una scena o in un episodio? Questo non lo so. C'è parecchia roba da raccontare prima di arrivare a quel punto."

Al Comic Con di Rose City, qualche mese fa, alcuni dei co-protagonisti di Burton - Marina Sirtis, Gates McFadden e Michael Dorn - avevano detto che la produzione non gli aveva stato chiesto di apparire nella nuova serie. "Quando Patrick ha detto 'Jean-Luc Picard è tornato', non ha detto che The Next Generation è tornato", ha detto Sirtis parlando a nome del trio.

Per altre notizie vi rimandiamo al primo poster di Star Trek: Picard.