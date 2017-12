George Clooney collaborerà ancora con Netflix per la serie limitata Watergate

L'attore e registae lo scrittore de, svilupperanno la serie limitataper Netflix . Questo amplia la collaborazione di Clooney con la piattaforma streaming, per la quale l'attore dirigerà e interpreterà anche la seriebasata sul romanzo di

Con la polemica legata ai Pentagon Papers dell'era Nixon tornata nella mente del pubblico grazie a The Post di Spielberg, Watergate è il prossimo "luogo logico" dove andare. Lo scandalo in questione iniziò nel 1972 dopo che cinque uomini furono sorpresi a entrare nel quartier generale del DNC all'hotel Watergate.

Watergate dominò le notizie per mesi, mentre il Congresso sondò gli sforzi della Casa Bianca per coprire il loro coinvolgimento nell'irruzione. "Che cosa sapeva il presidente e quando lo sapeva?" Divenne la domanda nella mente di tutti. Affrontando l'impeachment, Richard Nixon alla fine si dimise, ponendo fine al "lungo incubo nazionale" nelle parole del suo successore Gerald Ford.

Deadline indica che George Clooney e Netflix collaboreranno per una serie limitata che copre lo sconvolgente scandalo Watergate. La serie avrà una durata di otto episodi. L'interessante formato pensato per questa serie vedrà ogni episodio dedicato a una diversa figura del Watergate, creando un arazzo di prospettive contrastanti. Matt Charman, nominato agli Oscar per Il Ponte delle Spie, si tufferà nuovamente nella storia americana per Watergate. Inoltre, Charman ha anche scritto il lungometraggio programmato di Steven Spielberg sul ruolo leggendario dell'anchorman Walter Cronkite nel coprire la guerra del Vietnam.

Altri film hanno affrontato lo scandalo Watergate in precedenza. Il primo grande film fu Tutti gli Uomini del Presidente ed uscì nel 1976. Il film, incentrato sui giornalisti Woodward e Bernstein, è stato una grande fonte di ispirazione per Spotlight del 2015. Ron Howard in seguito rivolse lo sguardo su Richard Nixon per Frost/Nixon del 2008, su una serie di interviste leggendarie con il presidente caduto in disgrazia.