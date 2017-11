George Clooney reciterà nella serie limitata Comma 22!

adatterà per il piccolo schermo il romanzo omonimo dipubblicato nel 1961. Arriva oggi la notizia chesarà la star di questa serie limitata e che l'attore non si limiterà solo a recitare.

Oltre ad entrare come interprete nel cast di Comma 22, George Clooney sarà anche il regista di tutti e sei gli episodi previsti. Questa produzione Paramount Television/Anonymous Content sarà firmata da Luke Davies (Lion) e David Michôd (Animal Kingdom) come riporta THR.com. La miniserie sarà acquistata presso i potenziali sbocchi a Dicembre.

Il libro di Joseph Heller, precedentemente adattato in un film del 1970 diretto da Mike Nichols, è ambientato durante la seconda guerra mondiale e segue la vita del capitano John Yossarian, un bombardiere delle forze aeree dell'esercito statunitense B-25, e degli altri aviatori nel suo accampamento mentre cercano di mantenere la loro sanità mentale mentre soddisfano i requisiti di servizio.

Clooney interpreterà il colonnello Cathcart, un comandante che ripetutamente aumenta il numero delle missioni di combattimento richieste prima che un soldato possa far ritorno a casa, facendo impazzire Yossarian (ruolo che sul grande schermo fu interpretato da Martin Balsam).

Clooney torna in tv dopo ER (dove ha ottenuto due nomination agli Emmy), la trasmissione in diretta di Fail Safe, Sisters, Roseanne e The Facts of Life del 2000.