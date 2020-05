George Floyd: Netflix, HBO, Amazon, Hulu e Youtube a supporto del Black Lives Matter

È il momento di prendere una decisione, di schierarsi e non cedere il passo a chi uccide a sangue freddo un uomo solo perché di colore, nel totale disinteresse suo e dei colleghi, con una mano in tasca mentre decine di persone riprendono la scena al cellulare, l'uomo trattenuto implora di respirare e all'agente viene più volte intimato di togliere il ginocchio dal suo collo. Lo stesso nostro pensiero e sicuramente della maggioranza è condiviso anche da alcuni dei più grandi colossi dello streaming e dell'intrattenimento televisivo e non solo, da Amazon Prima Video a Netflix , da Hulu a Youtube , passando per Twitch, HBO e anche la neonata Quibi . Tutte le aziende hanno deciso di schierarsi pubblicamente dalla parte del #BlackLivesMatter , condividendo ognuna un tweet o un posto via canali social. Netflix ha scritto: "Restare in silenzio vuol dire essere complici. Le vite degli afroamericani contano. Noi siamo una piattaforma streaming e abbiamo il dovere nei confronti dei nostri membri di colore, impiegati, creativi e talenti di alzare la voce con loro". Youtube dice: "Ci schieriamo in totale solidarietà contro il razzismo e la violenza. Quando i membri della nostra comunità di feriscono, noi ci feriamo con loro. Abbiamo per questo deciso di investire un milione di dollari in supporto contro ingiustizie sociali". Hulu dichiara: "Supportiamo la Black Lives Matter. Oggi, come ogni altro giorno. Vi vediamo. Vi ascoltiamo. E siamo con voi". HBO cambia il suo nome Twitter con l'hashtag #BlackLivesMatter e fa sapere: "'Non è l'amore o il terrore ha rendere ciechi: è l'indifferenza a farlo' - James Baldwin. Ci schieriamo con i nostri colleghi, impiegati, fan, attori, storyteller afroamericani - e con tutti coloro che stanno sperimentando questa violenza senza senso". Amazon Prime Video condivide un'immagine: "Ci schieriamo insieme alla comunità afroamericane - colleghi, artisti, scrittori, storyteller, produttori, tutti i nostri spettatori - a con tutte gli alleati nella battaglia contro razzismo e ingiustizia. #BlackLivesMetter". Quibi scrive: "Restiamo insieme contro l'ingiustizia #BlackLivesMetter". E Twitch conclude: "Le persone di colore hanno sofferto sotto l'opprimete peso del razzismo in America ormai troppo a lungo. Non possiamo godere del contributo creativo delle comunità afroamericane e restarcene in silenzio nel momento in cui soffrono di più. Vi chiediamo di unirvi e schierarvi insieme per la #BlackLivesMetter sfruttando il vostro tempo, qualcosa di a voi caro o il vostro talento. Non lasciamo che le ingiustizie di oggi ci impediscano di costruire un domani migliore per la nostra comunità". Schieratevi. Lo ha fatto anche Denzel Washington .

To be silent is to be complicit.

Black lives matter.



We have a platform, and we have a duty to our Black members, employees, creators and talent to speak up. — Netflix (@netflix) May 30, 2020

We stand in solidarity against racism and violence. When members of our community hurt, we all hurt. We’re pledging $1M in support of efforts to address social injustice. — YouTube (@YouTube) May 30, 2020

We support Black lives. Today, and every day. You are seen. You are heard. And we are with you. — Hulu (@hulu) May 31, 2020

“Neither love nor terror makes one blind: indifference makes one blind.” — James Baldwin



We stand with our Black colleagues, employees, fans, actors, storytellers — and all affected by senseless violence. #BlackLivesMatter — #BlackLivesMatter (@HBO) May 31, 2020