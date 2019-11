George Lucas sembrerebbe approvare The Mandalorian, Bob Iger ha già visto 3 volte la serie

The Mandalorian sembrerebbe aver accontentato proprio tutti, da George Lucas al CEO di Walt Disney Company, Bob Iger. Ma cosa avranno detto al riguardo?

Il 12 novembre, assieme al lancio della piattaforma streaming Disney+, vi sarà anche un altro debutto: quello della serie tv ideata da Jon Favreau, The Mandalorian.

Lo show composto da 8 episodi, e già rinnovato per una seconda stagione, sarà ambientato dopo la caduta dell'impero e prima dell'instaurazione del Primo Ordine. Il personaggio interpretato da Pedro Pascal, il Mandaloriano, sarà al centro delle vicende narrate, e assieme a lui vedremo parecchi volti noti di Hollywood come Giancarlo Esposito, Ming-Na Wen, Nick Nolte e persino Werner Herzog.

E mentre la critica d'oltreoceano ha già condiviso pareri alquanto entusiasti per The Mandalorian, ci sono due personcine la cui opinione genera, comprensibilmente, la curiosità generale: il creatore dell'universo di Star Wars, George Lucas, e il Boss Disney, Bob Iger.

Il primo, infatti, a detta del secondo, avrebbe approvato la serie, anche se non ci vengono dati ulteriori dettagli su eventuali altre reazioni o dichiarazioni al riguardo da parte sua.

Iger, invece, avrebbe confessato di aver già visto l'intera serie per ben tre volte: "La prima per fare delle annotazioni; la seconda per vederne una prima versione semidefinitiva e l'impatto di tali annotazioni; e più di recente la terza, la versione finale, per essere completamente sbalordito da come si presenta".

E a noi non resta che aspettare l'arrivo di The Mandalorian sugli schermi televisivi per poter giudicare di persona.