George Martin: gli aggiornamenti su Winds of Winter, il 6° romanzo di Game of Thrones

L'anno scorso George R.R. Martin aveva promesso che The Winds of Winter sarebbe uscito in tempo per l'edizione 2020 della World Science Fiction, ovvero entro lo scorso 29 luglio, ma oltre 12 mesi dopo la situazione non è cambiata.

A marzo 2020, l'autore di Game of Thrones ha dichiarato che avrebbe sfruttato l'isolamento dal Coronavirus per rimanere in quarantena e portare avanti la lavorazione del 6° romanzo, confermando l'aprile successivo di essere ancora al lavoro su The Winds of Winter.

Nell'aggiornamento di giugno, Martin ha rivelato di avere scritto ben tre capitoli in due settimane e di essersi concentrato sui punti di vista di Asha, Tyrion, ser Barristan, Areo e Cersei, anticipando di aver iniziato un nuovo capitolo di Arya. Tuttavia, nella stessa occasione ha affermato che a meno di sorprese il romanzo non sarebbe uscito prima del 2021.

Dopo una pausa, lo scorso 15 agosto Martin ha annunciato il suo ritorno a Westeros: "Sono tornato nella mia fortezza della solitudine, la mia isolata casa di montagna. Sono tornato di nuovo in montagna... il che significa che sono di nuovo a Westeros per portare avanti Winds of Winter." Nel lungo post condiviso sul suo blog, tuttavia, l'autore non ha fornito aggiornamenti sulla possibile finestre di uscita.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai periodi storici che hanno ispirato Game of Thrones.