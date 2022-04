George Martin, che fine hanno fatto l'autore di Game of Thrones e i nuovi libri?

Sono passati dodici lunghissimi anni da quando George R.R. Martin ha iniziato I venti dell'inverno, penultimo romanzo de Le cronache del ghiaccio e del fuoco da cui è tratta la popolarissima serie HBO Game of Thrones. Ora è addirittura in arrivo lo spinoff di House of the Dragon, ma lui è ben lontano dal chiudere la saga.

Nuova attenzione è sorta intorno a George R.R. Martin, che rimane dopotutto il padre originario di una delle serie fantasy più acclamate del piccolo schermo, da quando lo spinoff House of the Dragon ha trovato data di uscita piuttosto ravvicinata (poi confermata al 21 agosto), dopo che lo stesso scrittore aveva dichiarato di aver visionato e particolarmente apprezzato i primi episodi della serie in arrivo. Ma mentre dice questo, Martin è ormai in un ritardo abissale per quanto riguarda la continuazione dei romanzi, tanto che ci si chiede da quale materiale attingeranno i numerosissimi spinoff di Game of Thrones oltre a quello in arrivo.

Per la mole, la complessità e la cura messe nell’universo fantasy da lui creato, lo scrittore è noto per prolungare i tempi di pubblicazione ben oltre le sue promesse. Ciò che assicura di chiudere entro un anno, pubblica in cinque. Visto quando è riuscito a imporsi nel panorama fantasy, sembrava che la pazienza fosse sempre ripagata. Ma quando si parla del suo prossimo romanzo in attesa di pubblicazione, si è sforata qualunque deadline. Stiamo parlando de I venti dell’inverno (The Winds of Winter), quello che nel progetto originale di Martin avrebbe dovuto fungere da capitolo conclusivo della sua trilogia su Le cronache del ghiaccio e del fuoco.

Con gli anni, la serie si è espansa, cosa che ha reso I venti dell’inverno il sesto capitolo della saga e neanche l’ultimo, perché farà seguito, chissà quando, Un sogno di primavera (A Dream of Spring). Ma nel frattempo, a che punto è il penultimo? Dal 2010, non c’è stata un’annata in cui Martin non abbia aggiornato il lettori sui capitoli e le pagine scritte e non abbia promesso la conclusione entro capodanno. Inutile dirlo, non è mai successo, neanche quando nel 2019 promise che se non avesse chiuso il romanzo in tempo, i fan avrebbero potuto imprigionarlo finché non l’avesse finito.

Nel 2020 imprime un nuovo ritmo alla scrittura, annunciando di aver concluso sei capitoli nel giro di poche settimane e di aver aggiunto diverse centinaia di pagine nell’anno più produttivo in assoluto. Era partito con 400, dovrebbe arrivare a 1500 (ma potrebbe sforare il progetto originale): si può ipotizzare che abbia superato il confine delle 1000 pagine, ma dice di averne ancora centinaia da scrivere e non è chiaro quante siano davvero “complete”. L’ultimo aggiornamento risale al 2021 e, ancora una volta, fu la promessa di concludere il romanzo entro l’anno. Come sappiamo, non è avvenuto. Ormai non possiamo far altro che riprendere il suo leitmotiv: “Sarà finito quando sarà finito”. E sperare.