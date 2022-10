George Martin e Neil Gaiman contro i riadattamenti di Hollywood: 'Fo**uti idioti'

Durante il tour promozionale del suo ultimo libro "The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty, Volume One", George R.R.Martin ha intrattenuto i fan presenti con dei racconti sulla sua carriera letteraria e non, insieme all'autore di "The Sandman" Neil Gaiman.

Parlando del successo ottenuto nel corso degli anni, l'autore di Game of Thrones e House of the Dragon ha dichiarato: “Stranamente, penso che sia stato positivo che la popolarità che questi libri hanno raggiunto sia arrivata quando avevo ormai 60 anni, perché se fosse arrivata quando ne avevo 22, o prima ancora , che Dio mi aiuti... Non so come riescano a cavarsela queste pop star di 18 anni che diventano improvvisamente fenomeni globali. Spesso non la gestiscono bene. Vanno fuori di testa".

Sulla questione "fedeltà verso l'opera originale" degli adattamenti di Hollywood, che Martin ha definito essere "controversa", l'autore ha spiegato: “Quanto bisogna essere fedeli? Per alcune persone anche per niente. C'è questa frase che si sente spesso che recita: "Lo farò mio". Odio quella frase. E credo sia odiata anche da Neil".

"Sì", ha risposto Gaiman. “Ho passato 30 anni a guardare persone che cercavano di realizzare 'Sandman' e alcune non l' avevano nemmeno letto, avevano giusto sfogliato alcuni fumetti o qualcosa del genere".



Un esempio di un cambiamento "illegittimo", ha concluso Martin, è capitato quando CBS obbligò l'autore ad inserire una "persona comune" che si limita ad "accodarsi" nell'episodio, per prendere parte ad una "discussione elevata".



"Ero nuovo a Hollywood", ha dichiarato. "Dovevo dirgli, 'Siete dei fo**uti idioti'".



E voi concordate con i due autori? Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra recensione di The Sandman.