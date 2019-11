George Martin: 'Perché è stato scartato il prequel di GOT con Naomi Watts?'

I fan di Game of Thrones hanno ricevuto in settimana buone e cattive notizie: tra le prime, l'ufficializzazione dello spin-off House of the Dragons, tra le seconde, l'abbandono del progetto diretto da S.J. Clarkson e interpretato da Naomi Watts. Come mai HBO ha deciso di scartare quest'ultimo?

Se l'è chiesto anche George R.R. Martin sul suo blog Not a Blog, e non sa darsi una risposta.

"Per quanto sia eccitante l'ordine della serie, sarebbe ingiusto non menzionare anche le brutte notizie" ha scritto Martin. "HBO ha anche annunciato di aver deciso di non procedere con l'altro programma che avevamo in fase di sviluppo, quello che continuavo a chiamare The Long Night (anche se era e rimane ufficialmente senza titolo), il cui pilota è stato girato in Irlanda del Nord tra la primavera e l'estate. Ambientato migliaia di anni prima di Game of Thrones e House of the Dragons e incentrato sugli Stark e sui White Walkers, il pilota è stato scritto da Jane Goldman, diretto da S.J. Clarkson, con Naomi Watts, Miranda Richardson e uno splendido cast. Inutile dire che sono rattristato nel sentire che lo spettacolo è stato abbandonato. Jane Goldman è una sceneggiatrice formidabile e mi è piaciuto molto confrontarmi con lei."

Il rammarico di Martin è che non era necessario a suo avviso scegliere di mandare avanti uno solo dei due spin-off. "Se in televisione c'è spazio per diversi CSI, beh, Westeros ed Essos sono molto più grandi, con abbastanza storie, leggende e personaggi per una dozzina di spettacoli. È straziante vedere che lavorare per anni, versare sangue, sudore e lacrime per nulla non è affatto raro. Ci sono passato io stesso, più di una volta". Lo scrittore ha poi ringraziato tutti quelli che hanno lavorato al progetto, augurandogli il meglio per ciò che faranno in futuro.

Martin ha rivelato che non scriverà la sceneggiatura di House of the Dragons, ma ci sono comunque ottimi motivi per aspettare l'uscita della serie prequel di Game of Thrones.