George Martin rivela il suo finale di serie preferito (e non è Game of Thrones)

Game of Thrones è certamente stato uno dei fenomeni televisivi dello scorso decennio, che ha saputo incantare il pubblico con gli intrighi e le epiche battaglie che hanno coinvolto le numerose casate nell'attesa dello scontro decisivo contro il re della notte. Tuttavia come si è concluso il tutto ha lasciato molto con l'amaro in bocca.

Tra i molti che si sono sentiti delusi per come sono andate a finire le vicende di Game of Thrones, le quali non hanno potuto attingere a piene mani dal materiale originale in quanto, effettivamente, non esiste per quella parte della storia, c'è proprio lo stesso George RR Martin.

O almeno questo è ciò che appare quando ha rivelato che il suo finale di serie preferito in assoluto, non è quello della serie HBO basata sui suoi stessi libri, ma bensì quello di Six Foot Under.

Sul suo blog personale l'autore ha infatti detto: "Se dovessi sceglierne uno, direi proprio la puntata finale di Six Foot Under. Quella serie mi è proprio piaciuta, anche se non posso dire di averla amata tanto quanto Rome o Deadwood o Fargo. Però quell'ultimo episodio secondo me è di gran lunga il miglior finale per una serie televisiva che sia mai stato concepito. Non posso pensare che qualcuno riesca a fare di meglio".

Voi cosa ne pensate? In attesa di qualche altra rivelazione interessante, ecco la nostra recensione di Game of Thrones 8. Oltretutto, sapevate a che punto è lo spin-off con Jon Snow?