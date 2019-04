George Martin su The Long Night: 'Niente draghi, Trono di Spade o Approdo del Re'

Aumentano le informazioni in nostro possesso relativamente a The Long Night, nuova serie prodotta da HBO ambientata nel mondo di Game of Thrones, di cui sarà a tutti gli effetti un prequel.

Lo show, che arriverà nel corso del 2020 e avrà per protagonista Naomi Scott, sarà diretto da S.J. Clarkson (Jessica Jones) e guidato dalla showrunner Jane Goldman (X-Men: First Class, Kingsman, Kick-Ass).



Nel corso di una recente intervista George R.R. Martin, creatore della saga letteraria Le Cronache Del Ghiaccio E Del Fuoco, ha confermato che la nuova serie si svolgerà migliaia di anni nel passato rispetto agli eventi raccontati nella serie principale, con la mappa geopolitica di Westeros completamente diversa da quella che abbiamo imparato a conoscere.



"Le riprese non sono ancora iniziate" ha detto Martin, "ma hanno una grande regista e un cast straordinario e ormai è praticamente tutto pronto. Ho seguito la cosa molto da vicino, e posso dirvi che sarà decisamente molto diverso dalla serie principale. Con il fatto che sarà ambientata migliaia di anni nel passato rispetto a Game of Thrones, avremo a che fare con un continente Westeros praticamente inedito. Niente draghi, niente Trono di Spade, niente Approdo del Re. Sarà interessante scoprire quale sarà la reazione dei fan."



Come analizzato nel nostro speciale su La Lunga Notte, nel quale abbiamo riepilogato cosa possiamo aspettarci nell'atteso prequel di Game of Thrones, è probabile che la serie racconti l'origine degli Estranei e l'Era degli Eroi. Il commento di Martin sull'assenza di draghi, però, ci spinge a togliere dall'equazione l'Antica Città di Valyria, dato che l'Impero che essa fondò era dominato dai Signori dei Draghi.