George Martin vorrebbe che Game of Thrones fosse come il Marvel Cinematic Universe

Manca esattamente un mese all'arrivo della prima puntata di House of the Dragon, il primo spin-off di Game of Thrones che esordirà su HBO appunto il 21 agosto prossimo (in Italia arriverà su Sky). George R.R. Martin però pensa già in grande e vorrebbe che l'universo di Game of Thrones si evolvesse allo stesso modo del Marvel Cinematic Universe.

Non dimentichiamo, infatti, che mentre lo scrittore è ancora al lavoro per completare la saga di romanzi, HBO ha già annunciato lo spin-off su Jon Snow con Kit Harington di ritorno nel ruolo che ha interpretato nella serie madre.

"L'MCU ha 'The Avengers', ma ha anche qualcosa di anticonformista come 'WandaVision'", ha spiegato Martin a The Hollywood Reporter. "È quello che spero di poter fare con questi altri show di 'Game of Thrones', in modo da avere una varietà che metta in mostra la storia di questo mondo. Ci sono molti modi in cui si può fare una competizione per il Trono di Spade".

Martin è anche alle prese con il suo percorso nel franchise: "A volte me ne sto seduto cercando di capire chi diavolo sono in tutto questo scenario", ha detto. "Sono George Lucas? Sono Gene Roddenberry? Sono Stan Lee? Come mi relaziono con questa IP? Perché sono tre storie diverse per quanto riguarda il loro destino".

Quando l'intervistatore di THR gli ha chiesto quale di questi personaggi avrebbe voluto essere, Martin ha ammesso di non saperlo con certezza: "[Ma] non Stan Lee alla fine", ha detto lo scrittore. "Non aveva alcun potere, alcuna influenza. Non stava scrivendo nessuna storia. Non poteva dire: 'Non fate questo personaggio'. Era solo una persona amichevole che portavano alle convention e che faceva dei camei".

Martin ha quindi aggiunto: "Essere emarginato dal mondo e dai personaggi che hai creato? Sarebbe dura da accettare".

HBO è vicinissima a rinnovare House of the Dragon; nell'attesa del debutto il 21 agosto prossimo vi lasciamo però al trailer finale di House of the Dragon.