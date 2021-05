George Martin, che fine ha fatto Winds of Winter? Le ultime dall'autore di Game of Thrones

The Winds of Winter è il sesto romanzo facente parte dell'epica serie fantasy Le cronache del ghiaccio e del fuoco dello scrittore George R. R. Martin. Martin ritiene che gli ultimi due volumi della serie supereranno le 3.000 pagine manoscritte e che porteranno i lettori più a nord rispetto a qualsiasi altro libro precedente, ma che fine ha fatto?

Nell'aprile 2011, poco prima della pubblicazione di A Dance with Dragons, che gli ha richiesto sei anni di scrittura, Martin sperava che gli altri due libri richiedessero meno tempo e ha stimato che ci sarebbero voluti tre anni di lavoro. Nell'ottobre 2012 erano state scritte 400 pagine del sesto romanzo, anche se Martin considerava solo le prime 200 "veramente finite", il resto necessitava ancora di revisioni. Dal 2013 in poi, però, Martin ha fatto infuriare i fan cambiando sistematicamente la stima dell'uscita dei suoi romanzi.

Nell'aprile 2015, Martin ha detto che gli sarebbe piaciuto pubblicarlo prima che la sesta stagione della serie HBO Game of Thrones (che doveva coprire il materiale del libro) andasse in onda nel 2016. Nell'autunno dello stesso anno, alcune dichiarazioni fatte dall'editore spagnolo e dal traduttore polacco del romanzo hanno indicato che poteva essere pubblicato nel 2016. Da quel momento sono passati 5 anni e dopo vari tira e molla, ancora non è uscito nulla. Che fine ha fatto The Winds of Winter?

In un'intervista pubblicata nel gennaio 2020, Martin ha detto che mentre stava ancora lavorando a The Winds of Winter, il suo obiettivo principale era anche quello di lavorare con Nnedi Okorafor su un adattamento televisivo del suo romanzo fantasy Who Fears Death, per il quale ha accettato di essere produttore esecutivo nel 2017. Nel marzo e nell'aprile del 2020, Martin ha dichiarato di scrivere ogni giorno The Winds of Winter.

L'ultimo aggiornamento risale a febbraio di quest'anno, quando Martin ha detto di aver scritto "centinaia e centinaia di pagine" di The Winds of Winter nel 2020 ma che aveva ancora altre centinaia di pagine da scrivere. Poi ha aggiunto che sebbene sperasse di finire nel 2021, non voleva fare previsioni. Al momento, quindi, non si sa nulla di ufficiale per quanto riguarda l'uscita dei due romanzi.

