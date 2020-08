George R.R. Martin in causa per i diritti d'autore: tutto sul romanzo The Skin Trade

La carriera di George R.R. Martin è tra le più prolifiche nel campo dell'editoria e, sebbene sia conosciuto principalmente per la saga di Game of Thrones, moltissimi sono i romanzi che hanno riscosso grande successo tra i lettori. Tra quelli più famosi c'è The Skin Trade, per i cui diritti violati Martin ha fatto causa alla Blackstone Manor LLC.

Prima di procedere con i dettagli della causa, riportiamo di seguito la sinossi ufficiale del romanzo, pubblicato nel 1988:

"Quando una serie di grotteschi omicidi inizia a colpire la sua piccola città, la detective Randi Wade decide d'indagare, insospettita dal numero crescente di vittime. I macabri omicidi le ricordano le dinamiche dell'omicidio di suo padre, avvenuto più di 20 anni prima: in città c'è un assassino che non solo uccide le sue vittime, ma ne ruba addirittura la pelle. Randi, indisturbata, si mette in contatto con la polizia mentre gli omicidi continuano, ognuno più brutale dell'altro. Ben presto un caro amico diventa un bersaglio ed è costretto a rivelarle un orribile segreto su sé stesso e sulla città e Randi viene rapidamente trascinata in un baratro oscuro, in cui i mostri esistono e danno la caccia agli esseri umani".

Era il lontano 2009 quando Martin cedette i diritti del libro alla Mike The Pike Productions con la clausola che al termine della realizzazione dell'adattamento cinematografico, che doveva essere ultimato in cinque anni, i diritti sarebbe tornati allo scrittore. Ovviamente, non fu così. Nel settembre del 2014 (a pochi giorni dallo scadere dei cinque anni), la Mike The Pike subappaltò il progetto alla Black Manor LLC, azione vista dai legali di Martin come "un artificio escogitato dalla produzione" per mettere insieme un cast e una troupe improvvisato per girare una manciata di scene senza l'intenzione di terminare le riprese.

"La Blackstone è stata l'equivalente di un appaltatore che accettava di costruire un grattacielo e, nell'ultimo giorno utile per iniziare i lavori, non ha ancora un caposquadra, una troupe o dei progetti, ma assume una manciata di operai e impiega un mese per costruire un gazebo", hanno dichiarato caustici i legali di Martin. L'affermazione è stata ovviamente contestata dall'azienda citata in tribunale, che anzi ha querelato a sua volta lo scrittore per aver pubblicato sul suo blog la notizia di una adattamento seriale di The Skin Trade presso la Cinemax, nonostante i diritti fossero ancora in mano alla Blackstone.