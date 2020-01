George R.R. Martin su finale di GOT: 'Non avete ancora visto tutto'

Tra le serie TV che hanno lasciato il segno nell'immaginario collettivo non possiamo non citare Game of Thrones che , nonostante le'enorme successo delle prime stagioni, non ha riscosso altrettanto successo per finale della serie. Fortunatamente George R.R. Martin ha rassicurato i fan: il finale della serie non è quello definitivo.

Ai microfoni di Welt lo scrittore ha infatti confermato che con la serializzazione HBO i fan hanno visto:

"Il pubblico conosce UN finale, ma non IL finale. I produttori hanno portato avanti la storia in un modo che non mi aspettavo. Nonostante ciò continuerò a fare esattamente quello che ho fato negli ultimi anni: cercherò di portare a termine il prossimo libro di "Winds of Winter" e poi il romanzo successivo "A Dream of Spring". Adesso mi sto concentrando su queste storie, dopodiché staremo a vedere."

In merito al finale della serie, Martin aveva recentemente rivelato che il finale sarebbe dovuto essere raccontato in una trilogia cinematografica.

Lo scorso ottobre la HBO ha confermato House of The Dragon, spin-off/ prequel ambientato 300 anni prima delle vicende di John Snow, Daenerys Targaryen e Cersei Lannister, mentre un'altra serializzazione che avrebbe trattato un arco narrativo di addirittura 5000 anni prima è stata cancellata prima dopo al visione dell'episodio pilota.

Come pensate continuerà la storia di Westeros? Come avrete voluto terminasse Game of Thrones 8? Fateccelo sapere nei commenti!