George R.R.Martin su Game of Thrones: 'Da piccolo era 'Il trono delle Tartarughe''

In occasione di un evento speciale organizzato dal regista Kevin Smith, l'autore de Il Trono di Spade e House of the Dragon ha raccontato di quando iniziò ad immaginare il primo libro di GoT.

Nel suo aneddoto, Martin si è concentrato sulla sua giovinezza e ha parlato delle giornate trascorse a giocare con le sue tartarughe da compagnia, che lo hanno poi portato a fantasticare per la prima volta sul mondo di Game of Thrones:

"Non avevamo molti soldi... E non mi era permesso avere cani o gatti. Ma ovviamente ero un bambino, volevo un animale domestico, quindi ho preso le tartarughe", ha dichiarato Martin. "Erano queste tartarughe da quattro soldi che si compravano a Woolworths o Kersges, e sono arrivate in queste piccole ciotole di plastica che contenevano metà acqua e metà ghiaia, con una palma finta nel mezzo. Ed è successo che potevo mettere due di quelle ciotole nel cortile di questo castello giocattolo che avevo. Così ho messo le ciotole delle tartarughe nel castello giocattolo, e poi ho deciso che dato che vivevano in un castello, erano tutte re e cavalieri, come quelli visti in TV negli spettacoli di Robin Hood e King Arthur".

"Il problema delle tartarughe da dieci centesimi però... è che muoiono abbastanza facilmente" ha continuato l'autore. "Ero davvero sconvolto e mi chiedevo 'Perchè stanno morendo?' Gli sto dando cibo e acqua... Così ho pensato che si stessero uccidendo a vicenda per conquistare il Trono delle tartarughe ed ho iniziato a scriverci delle storie".

Per salutarvi, vi lasciamo con gli ultimi aggiornamenti di George R.R.Martin su Winds of Winter.