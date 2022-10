George R. R. Martin su House of The Dragon: perché Daeron è assente?

Dopo l'uscita del trailer del nono episodio di The House of The Dragon , tra subbugli e caos, non si dovrebbe parlare di altro - e invece non è così. Infatti, uno dei creatori dell'acclamatissima serie House of The Dragon, targata HBO, George R. R. Martin, spiega l'assenza di uno dei figli del Re Viserys (interpretato da Paddy Considine) e la regina Alicent (Olivia Cooke): Daeron Targaryen.

Si sa, i lettori accaniti delle grandi saghe sono estremamente attenti ai dettagli. Qualsiasi cambiamento verrà notato subito, e poi accettato... - o meno. The House of The Dragon, prequel strepitoso del Trono di Spade, è infatti basata parzialmente sull'opera Fuoco e Sangue di George R. R. Martin. Nel libro, il re Targaryen e la regina rossa avrebbero avuto quattro figli:

Aegon Targaryen Helaena Targaryen Aemond Targaryen Daeron Targaryen

Tutto torna... o quasi. All'appello, infatti, manca proprio quest'ultimo: Daeron Targaryen. Dov'è finito il suo personaggio? Perché non compare vicino ai suoi fratelli?

Il creatore parla proprio di questo in un suo post (nel suo blog personale): "In breve, comunque, penso che Ryan abbia gestito i salti temporali molto bene, e amo, AMO, sia le versioni giovani di Alicent e Rhaenyra, che quelle adulte, e le attrici che le interpretano. (A dire la verità, abbiamo un cast incredibile, e li amo tutti). Mi piacerebbe avere più tempo per esplorare la relazione tra Rhaenyra e Ser Harwin, il matrimonio tra Daemon e Laena e il loro tempo a Pentos, la nascita dei singoli bambini (e SI, Alicent ha dato alla luce quattro bambini, tre maschi e una femmina. Il più piccolo, Deron, è a Oldtown. Non abbiamo avuto il tempo di lavorare su di lui in questa stagione) e per tutto ciò che abbiamo dovuto saltare? Ovvio."

"In questa stagione": non sono parole scelte a caso dall'autore. A detta sua, serviranno quattro Stagioni di The House of The Dragon per coprire l'intera storia e per approfondire ogni singolo dettaglio.