George R.R. Martin ironizza sulla sua lentezza nel completare i romanzi di Game of Thrones

L'epica serie fantasy di George RR Martin nota come A Song of Ice and Fire,iniziata nel 1996 con A Game of Thrones, ha generato il successo della serie HBO conosciuta in tutto il mondo come Game of Thrones.

Dopo oltre vent'anni dalla pubblicazione del primo romanzo, però, la saga letteraria è ancora lontana dalla conclusione, conclusione che paradossalmente è arrivata prima per la serie televisiva, giunta al termine con l'ottava stagione in anticipo sui tempi rispetto ai pianificati romanzi sei e sette.

A Dance With Dragons, il quinto volume della saga, è uscito ben otto anni fa, e l'unica altra pubblicazione ambientata nel mondo di Westeros è stata lo spin-off Fire & Blood, incentrata sulla storia della famiglia Targaryen e che fungerà da fonte d'ispirazione per la nuova serie HBO prequel di Game of Thrones.

Da un po' di tempo ormai i fan della prima ora si chiedono se Martin riuscirà mai a finire la saga letteraria, e a questo proposito il romanziere ha scherzato rivelando a TMZ che riuscirà a completare i due libri rimanenti prima che i New York Giants o i New York Jets arrivino a vincere il Super Bowl.

La causa di questa eterna procrastinazione, secondo quanto riferito in passato da Martin, sarebbe proprio Game of Thrones: la serie HBO infatti in un primo momento lo ha ispirato a mantenere un ritmo costante nella scrittura, ma negli ultimi anni, mentre lo show diventava sempre più popolare, ha anche avuto un'influenza negativa sul suo lavoro, in quanto fonte costante di ansia da prestazione, che lo porta a valutare in maniera negativa anche le sue sessioni di scrittura migliori.

I titoli dei due romanzi rimanenti della saga sono, lo ricordiamo, The Winds of Winter e A Dream of Spring. Voi pensate che riusciremo mai a leggerli? Ditecelo nei commenti.

