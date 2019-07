George R.R. Martin: 'Le critiche non cambieranno il finale dei miei libri'

Le critiche al finale di Game of Thrones sono ovviamente arrivate a George R.R. Martin, autore della saga de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco dai cui libri è tratta la celebre serie TV. Lo scrittore ha però dichiarato che i pareri dei fan non condizioneranno il finale della sua opera.

"Internet colpisce tutto ciò a un livello a cui non si era mai arrivati prima. Fu così per le origini di Jon Snow. Nei libri c'erano ovviamente degli indizi su chi fossero i suoi genitori, ma solo un lettore su 100 ci arrivava. E prima di internet andava bene, gli altri 99 lettori quando i genitori di Jon Snow sarebbero stati rivelati avrebbero pensato 'Oh, è davvero un gran colpo di scena!' Ma nell'era di internet se anche una sola persona riesce a capirci qualcosa quella persona mette tutto online, per cui le altre 99 leggono tutto e pensano 'Oh, in effetti ha senso'. Così improvvisamente il colpo di scena che stavi progettando da tempo è lì, lo conoscono tutti" si è sfogato Martin.

Lo scrittore ha poi proseguito parlando degli effetti di queste dinamiche: "Quando accade ciò la tentazione di cambiare c'è. Pensi 'Oh mio Dio, è tutto rovinato, devo inventarmi qualcos'altro'. Ma questo è sbagliato. Perché se stai progettando un certo finale e improvvisamente cambi direzione soltanto perché qualcuno ha capito le tue intenzioni o perché non gli piacciono allora rovini l'intera struttura dell'opera. Quindi no, non leggo i fan site. Ho ben chiare nella mia testa tutte le idee per The Winds of Winter e per ciò che ci sarà dopo. Sono come due realtà parallele che esistono ognuna per conto proprio. Devo andare avanti e portare alla luce la mia versione della storia, che è quello che sto facendo".

A pensarla come Martin è anche Nikolaj Coster-Waldau, il Jaime Lannister della serie TV, per cui le critiche rivolte al finale sono stupidaggini. Molti attori della serie, però, hanno espresso le loro preferenze su come avrebbero gestito l'ultimo episodio.