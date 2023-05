George R.R. Martin e Neil Gaiman partecipano insieme alle proteste degli sceneggiatori

Grazie a un post condiviso sia sul suo sito web che sul suo profilo Twitter, apprendiamo che George R.R. Martin era in compagnia di Neil Gaiman e Nnedi Okorafor in New Mexico in prima linea per lo sciopero degli sceneggiatori della WGA, che sta continuando in maniera incessante e decisa fin dalla sua proclamazione, indetta lo scorso 2 maggio.

Martin ha fatto notare che il trio è stato presente per la maggior parte della giornata presso il lotto dei Greer Garson Studios di Santa Fe, in New Mexico, nell'ambito delle proteste a Santa Fe e Albuquerque che sono riuscite a bloccare diverse riprese. "Santa Fe non ha un numero di membri della WGA pari a quello della California, ovviamente, ma anche se non abbiamo i numeri, non cediamo nulla alla California quando si tratta di determinazione", ha scritto Martin.

Tra i coloro che protestavano per la WGA c'erano anche Rebecca Roanhorse, l'autore di bestseller Douglas Preston, il regista/produttore di Dark Winds Chris Eyre e la scrittrice di Wild Cards e Star Trek Melinda Snodgrass.

Lo sciopero della WGA è iniziato il 2 maggio quando le trattative con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) sono fallite. Uno dei principali punti di contestazione per la WGA è l'uso dell'intelligenza artificiale (AI) nelle cosiddette Writer's room, una questione che il sindacato ha notato essere stata "ostacolata" nelle trattative. Lo stesso giorno la WGA ha rilasciato una dichiarazione in cui spiegava di aver "iniziato questo processo con l'intento di raggiungere un accordo equo, ma le risposte degli studios sono state del tutto insufficienti vista la crisi che gli sceneggiatori stanno affrontando".

Nel frattempo diverse riprese di show e film sono state interrotte, anche se alcune stanno procedendo. Ad esempio, le riprese di House of the Dragon 2 stanno continuando.

Martin, Okorafor e Gaiman sono solo gli ultimi autori di alto profilo a sostenere lo sciopero della WGA. In precedenza, anche l'autore de I Griffin Seth MacFarlane aveva espresso il suo sostegno alla protesta.