George R.R. Martin non crede di replicare il successo di Game of Thrones con gli spin-off

Conclusa definitivamente l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones, HBO ha in programma di riportare i fan a Westeros con delle serie spin-off, di cui una - conosciuta come The Long Night o Bloodmoon - ha già iniziato le riprese in Irlanda del Nord.

Ospite ad una recente puntata del podcast di Maltin on Movies, l'autore di romanzo originali George R.R. Martin ha parlato del grande impatto culturale di Game of Thrones e rivelato che non si aspetta che questo successo possa essere replicato.

"La portata del successo di Game of Thrones - raggiungere tutto il mondo e influenzare in maniera così rilevante la cultura - non è qualcosa che si può anticipare, e non è qualcosa che mi aspetto accada di nuovo" ha detto Martin durante il podcast di Maltin on Movies.

Lo scrittore ha poi parlato della reazione dei fan al controverso finale di Game of Thrones: "Internet è tossico in un modo in cui la vecchia generazione - fan dei fumetti e delle science fiction - ai tempi non è mai stata. Ci cono stati molti dissensi. Ci sono state della faide, ma niente che assomigli alla follia che si vede su internet.

La serie prequel di Game of Thrones vedrà tra i protagonisti Naomi Watts, che nei giorni scorsi ha voluto rassicurare i fan sulla qualità dello show. Alcune foto emerse dal set delle riprese hanno (probabilmente) anticipato la presenza di alcuni mammut.