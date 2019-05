George R.R. Martin sugli spin-off de Il Trono di Spade: 'Recuperate il libro Fire & Blood'

Dopo aver dichiarato che il primo spin-off de Il Trono di Spade, intitolato The Long Night, non avrebbe avuto draghi, Trono di Spade o Approdo del Re, il creatore della saga George R.R. Martin è tornato a gettare qualche indizio relativo alle serie prequel.

Tramite il suo blog personale, infatti, l'autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco ha confermato che attualmente la HBO sta lavorando a tre nuove serie televisive ambientate in diverse epoche di Westeros. Qui sotto potete leggere il messaggio lasciato da Martin:

"Oh, e parlando di televisione, non credete a tutto ciò che leggete. I rapporti su Internet sono notoriamente inaffidabili. Abbiamo iniziato a sviluppare cinque diversi show per GAME OF THRONES (non mi piace il termine "spinoff"), e tre di loro stanno procedendo a gonfie vele. Quello che non dovrei chiamare THE LONG NIGHT verrà girato entro la fine di quest'anno, mentre gli altri due show sono attualmente in fase di sceneggiatura, ma si stanno avvicinando. Cosa riguardano? Non posso dirlo. Ma forse alcuni di voi dovrebbero prendere una copia di FIRE & BLOOD e iniziare ad inventare qualche teoria ..."

La rivelazione è piuttosto importante, dato che punta il dito verso il nuovo romanzo della saga, Fire & Blood, uscito nel 2018 e incentrato sulla storia della Dinastia Targaryen: a quanto pare il libro è stato fonte di ispirazione di ben due nuove serie prequel attualmente in sviluppo, che probabilmente verranno annunciate al termine della serie principale.

Tra le due serie che invece non stanno procedendo, c'è sicuramente lo spin-off di Bryan Cogman, recentemente scartato per divergenze creative. Resta da vedere se la HBO proseguirà con il piano originale e creerà comunque 5 serie, o se abbasserà il tiro e si concentrerà esclusivamente sui tre spin-off suggeriti da Martin.

In attesa di nuove informazioni, vi lasciamo ad un'analisi di tutto quello che sappiamo su The Long Night, il primo di questi spin-off prequel che tra l'altro vanterà la presenza di Naomi Scott.