George R. R. Martin sul perché ci vuole così tanto per The Winds of Winter

George R. R. Martin, l'autore dei libri Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, da cui ha tratto ispirazione la serie di successo di HBO, Game of Thrones, racconta come mai ci stia mettendo più del previsto a scrivere il prossimo libro della saga.

Martin ha infatti confessato che, seppure la veda come una benedizione, la popolarità che ha raggiunto negli ultimi anni grazie alla serie, ha anche dei lati non proprio positivi.

"Ci sono milioni di persone che aspettano l'uscita del libro, ed è davvero gratificante... Ma alcuni sono estremamente impazienti, e altri hanno le loro idee riguardo ai destini dei vari personaggi. Sono lieto che riescano ad essere così coinvolti emotivamente da questi personaggi, ma a volte vorrei tornare a quei giorni di anonimato in cui potevo lavorare in tranquillità... Ma ormai quelli sono tempi andati per me, temo. Questa è la realtà della mia vita ora".

In effetti, in molti non hanno gradito le scelte creative degli showrunner e degli sceneggiatori della serie, soprattutto quelle relative al season finale dell'ottava e ultima stagione.



Ma in ogni caso, Game of Thrones nel corso degli anni ha conquistato un seguito incredibile, e ciò ha ovviamente significato delle novità anche per Martin, come lui stesso affermava poco più sopra.

"Il successo dello show e il successo di altre cose hanno innestato diversi altri aspetti nella mia vita. Così a volte, mentre me ne sto steso sul letto la sera, non penso a Westeros. Penso a qualche altro problema che sto avendo, uno degli altri show in cui sono coinvolto, una scadenza di un'antologia che sto editando, o qualcosa che sta accadendo con l'organizzazione no-profit che ho creato. Tutte queste altre cose mi riempiono la testa, e questa è sicuramente una ragione per cui sto andando così a rilento. Devo davvero finire Winds. Devo cercare di raggiungere uno stato mentale in cui non sono distratto da altro, e quel lasso di tempo la notte è occupato da Tyrion Lannister e Arya Stark e dagli altri personaggi di finzione che vivono dentro di me".

E continua, spiegando: "C'è stato un periodo in cui lo show mi aveva raggiunto, e poi superato, e questo mi ha causato tremendo stress, quando ho capito che sarebbe accaduto; così ho provato a buttarmi nella scrittura di Winds per cercare di rimanere davanti. Non ha funzionato. Tutto quello stress mi rallentava, invece che aiutarmi ad andare più veloce".

Ma sarà davvero tutto nel passato?

"Ora che lo show è finito, ogni tipo di stress che poteva riguardarlo è passato, ma ovviamente, abbiamo cinque suoi successori nelle serie che sono attualmente a diversi stadi di sviluppo, e una di queste ha appena finito di girare il primo episodio nell'Irlanda del Nord, mentre un'altra è davvero vicina al ricevere l'ordine per il pilot. E io sono coinvolto anche qui. Game of Thrones, quella storia in particolare, potrebbe essere finita in televisione, ma non è finita per me. Ho ancora questi altri due libri da scrivere. E ci sono altre storie nel mondo di Westeros, che è un mondo intero, e sono ancora profondamente coinvolte con queste. Perciò credetemi, gli impegni non mancano di certo".