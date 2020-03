George R.R. Martin sfrutterà la quarantena per continuare i libri di Game of Thrones

Mentre si continua a discutere del finale di Game of Thrones, le misure restrittive contro l'emergenza Coronavirus stanno arrivando anche in America. Dopo la chiusura di cinema e lo stop alla produzione degli show, lo scrittore George R.R. Martin ha rivelato come si sta organizzando per passare questo tempo.

L'autore ha voluto aggiornare i fan attraverso il suo blog, in un intervento in cui spiega le misure prese per evitare il contagio: "Per chi di voi è preoccupato per la mia persona, si so che sono nella fascia di popolazione più vulnerabile, considerata la mia età e condizione fisica. In questo momento mi sento bene e stiamo prendendo tutte le precauzioni possibili, sono da solo in un posto isolato, c'è solo un membro del mio staff con me e non vado in città e non vedo nessuno. A dir la verità passo più tempo nel mondo di Westeros che non nel mondo reale, sto scrivendo ogni giorno. Saranno momenti difficili per i Sette Regni, ma lo saranno ancora di più qui".

Nel messaggio George R.R. Martin fa sapere inoltre di aver chiuso il suo cinema e di aver interrotto l'attività della sua organizzazione no profit Stagecoach Foundation, ma nonostante questo i suoi dipendenti continueranno a ricevere un regolare stipendio. Il suo messaggio comunque non può che far piacere a tutti i fan delle sue opere, in attesa da diversi anni di poter leggere il penultimo capitolo della saga de Il Trono di Spade.

