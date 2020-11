George RR Martin augura Buon Halloween ma i fan di GoT reclamano The Winds of Winter

George RR Martin torna a far parlare di se e lo fa con un simpatico post sui social in cui augura ai suoi follower un Buon Halloween. Ma come spesso succede, l'autore di Game of Thrones è stato inondato di richieste sulla possibile uscita di The Winds of Winter.

Martin nelle scorse ore con un esilarante cappello multicolar da giullare e nonostante il simpatico augurio, in molti sperano di poter leggere il suo lavoro il prima possibile. Il sesto romanzo di Game of Thrones sarebbe dovuto uscito in tempo per l'edizione 2020 della World Science Fiction, ovvero entro lo scorso 29 luglio, ma come abbiamo avuto modo di constatare la promessa dell'eclettico autore non è stato di certo mantenuta.

Durante il lockdown, Martin aveva dichiarato che avrebbe sfruttato l'isolamento per completare The Winds of Winter e nel corso di un aggiornamento di giugno aveva detto di aver completato almeno 3 capitoli e di essersi concentrato particolarmente sul punto di vista di Arya. A meno di ulteriori sorprese, Martin ha sottolineato che il libro non sarebbe uscito prima del 2021 inoltrato.

Molti fan de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco si domandano da tempo ormai a cosa sia dovuta una simile lentezza ma, qualcuno difende l'operato dello scrittore. Un utente ha infatti commentato il post di Hallween di Martin scrivendo: "E a tutti coloro che non fanno altro che chiedere dei libri, vi chiedo di lasciarlo in paca. È letteralmente l'unica persona a poter decidere quando i libri saranno pronti per il rilascio, essere odiosi con lui non cambierà nulla".

Intanto lo showrunner di Game of Thrones ha elogiato Pedro Pascal. Nessuno a suo dire avrebbe potuto interpretare un personaggio tanto complesso meglio di lui. Mentre nelle scorse settimane sembra che Jason Momoa abbia avuto qualcosa da ridire sulle scene di nudo.