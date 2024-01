George RR Martin è un fan di Blue Eye Samurai: 'La grafica più bella che abbia mai visto'

Blue Eye Samurai 2 è ufficiale, e adesso scopriamo assieme che la serie animata targata Netflix ha un fan d’eccezione... lo scrittore del Trono di Spade George RR Martin!

Secondo il famoso scrittore, Blue Eye Samurai è “la serie con la grafica più bella che abbia mai visto”. Questa la dichiarazione completa di Martin: “anche la storia è fantastica. Ambientata in Giappone durante il periodo Edo, è violenta, viscerale, sexy (e a tratti anche un po' perversa), con sequenze d'azione incredibili e un cast di personaggi ben sviluppati, colorati, complessi e reali. Eroi imperfetti, cattivi che sono più che cartoni animati (anche se sono cartoni animati, disegnati, dopo tutto).”

L’autore di svariati romanzi ha anche confermato di recente che verranno realizzate ben 3 serie animate che faranno da spin-off al Trono di Spade. E a tal proposito, Martin è speranzoso di poter raggiungere la stessa qualità di Blue Eye Samurai con le sue serie animate: “Ora abbiamo tre progetti d'animazione in corso... Qualcuno di loro andrà in onda? Succederà? Non è possibile saperlo. A Hollywood non c'è nulla di certo. Ma se dovesse accadere, con uno, due o tutti e tre gli show, spero che riusciremo a renderli belli e avvincenti come BLUE EYE SAMURAI. Di sicuro ci proveremo.”

Non resta quindi che attendere novità sui nuovi progetti animati basati sulle storie di George RR Martin. Nel frattempo, se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Blue Eye Samurai.