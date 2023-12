George RR Martin ha incontrato gli editori per Winds of Winter: l'attesa sta per finire?

Oltre ad aver visto in anteprima i primi episodi di House of the Dragon 2, a quanto pare George RR Martin in questi giorni è stato anche impegnato in merito a Winds of Winter, l'attesissimo nuovo libro della saga letteraria Le cronache del ghiaccio e del fuoco, altresì nota come Il trono di spade.

In un nuovo post sul suo blog, infatti, lo scrittore ha svelato che nel suo recente viaggio in Inghilterra ha incontrato il suo editore britannico per discutere del libro: "Ho anche trovato il tempo per incontrare il mio editore britannico, per parlare sia di WILD CARDS che di THE WINDS OF WINTER". Purtroppo per i fan, che da anni ormai hanno già perso la pazienza con l'autore ma che continuano a conservare un briciolo di speranza per la pubblicazione del volume, questo è letteralmente l'unico aggiornamento fornito da George RR Martin su Winds of Winter: ha semplicemente incontrato il suo editore per discutere del libro.

Il sottotesto implicito qui è che, almeno teoricamente, la riunione potrebbe aver riguardato una possibile data di pubblicazione del libro, o almeno la consegna del manoscritto, o semplicemente i traumi che lo scrittore sta facendo passare al suo editore, che da anni versa lacrime e si mangia le unghie in attesa di novità. Impossibile saperne di più: l'ultima volta che Martin ha fornito un aggiornamento su The Winds of Winter è stato durante un'intervista con la rivista portoghese Bang: "Ciò che sto scrivendo attualmente è, ovviamente, la stessa cosa che sto scrivendo da anni: sono in ritardo di 12 anni su questo dannato romanzo, e sto lottando per arrivare alla fine." L'autore ha anche rivelato di aver scritto oltre 1.100 pagine, ma che al volume occorrono altre 'centinaia di pagine' per essere completato.

Vi terremo aggiornati: per altre letture, in queste ore George Martin ha annunciato anche che House of the Dragon tornerà per le stagioni 3 e 4.