George & Tammy: nel trailer Jessica Chastain e Michael Shannon sono leggende del country

Mentre The Good Nurse è in vetta su Netflix nella Top 10 settimanale, rivedremo Jessica Chastain sul piccolo schermo ma stavolta nella serie biografica George & Tammy, che racconta le vicende di una delle coppie più celebri e leggendarie della storia della musica country; stiamo parlando della coppia Tammy Wynette e George Jones. Ecco il trailer.

Con Michael Shannon nel ruolo di George Jones, George & Tammy racconta la storia della grande coppia della musica country, la cui complicata ma duratura relazione ha ispirato alcune delle musiche più iconiche di tutti i tempi. Ricordata come la "First Lady of Country Music", la canzone di maggior successo della Wynette, "Stand by Your Man", rimane uno dei singoli country più venduti da un'artista donna. La canzone di George Jones "He Stopped Loving Her Today" è considerata una delle più grandi canzoni country di tutti i tempi.

Con oltre 30 canzoni country al numero uno, tra cui i duetti "We're Gonna Hold On", "Golden Ring" e "Near You", l'eredità di George e Tammy, sia dal punto di vista musicale che sentimentale, rimane una delle più grandi storie d'amore mai raccontate.

Basata sul libro "The Three of Us: Growing Up with Tammy and George" scritto dalla figlia Georgette Jones, la produzione vede la partecipazione, tra gli altri, di Steve Zahn, Kelly McCormack, Walton Goggins e Pat Healy. Creata da Abe Sylvia (The Eyes of Tammy Faye) e diretta da John Hillcoat (The Road), la serie è composta da sei episodi ed è prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios, Freckle Films, Mad Chance, Brolin Productions, Aunt Sylvia's Moving Picture Co. e Blank Films Inc.

"Jessica e Michael sono davvero straordinari nei panni di Tammy e George e le loro interpretazioni emozionanti e la loro innegabile chimica danno vita a questo leggendario rapporto tra il re e la regina della musica country", ha dichiarato McCarthy, Presidente/CEO di Showtime e Paramount Media Networks. "I creatori e l'intero cast hanno realizzato una serie con la sottigliezza, le sfumature e la complessità che sono i tratti distintivi del marchio Showtime e che i nostri spettatori meritano e richiedono". Chastain e Shannon avevano già interpretato una coppia nel film Take Shalter del 2011.

Il debutto di George & Tammy avverrà contemporaneamente su Showtime e Paramount Network il 4 dicembre prossimo. Curiosamente, Jessica Chastain ha vinto l'Oscar alla miglior attrice quest'anno interpretando un'altra Tammy, ne Gli occhi di Tammy Faye.