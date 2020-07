Georgina Rodriguez sexy per Ronaldo: lo scudetto si festeggia in lingerie

Cristiano Ronaldo ha vinto con la Juve il suo nono scudetto consecutivo e Georgina Rodriguez non ha tardato di certo a festeggiare il traguardo raggiunto dal suo amore con i compagni di squadra postando dolci parole per il lieto evento.

Come didascalia ad una tenera foto in compagnia di tutti i suoi figli scrive: "Non potremmo essere più orgogliosi di te" e, nonostante la presenza dei bambini non rinuncia ad un tocco di sensualità mostrandosi tra le bianche coperte di seta, vestita della sola lingerie color verde petrolio.

Le parole nei confronti del compagno sono molto dolci e aggiunge: "L'unione fa la forza e oggi siamo campioni. Non so quale parola inventare per descrivere la tua dedizione, ciò che sei, ciò che proietti, ciò che ci ispiri e superi ciò che sei già... il migliore dell'universo. Sei così 24 ore per 365 giorni l'anno... Anno dopo anno... Ma ne vale sempre la pena. Non possiamo essere più orgogliosi di te Cristiano. E lo celebriamo in questo modo".

Una celebrazione molto particolare e di certo non in grande stile che testimonia quali sono i valori fondamentali che ogni giorno arricchiscono la vita di un campione come Ronaldo che è tale sia dentro che fuori dal campo.

Georgina Rodriguez che ha partecipato a Sanremo 2020, pubblica molto spesso sui suoi profili social foto particolarmente sexy che lasciano ben poco all'immaginazione. Recentemente si pensava che fosse in attesa di un altro bambino ma, la forma perfetta sembrerebbe non confermare tale indiscrezione.