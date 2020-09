Geraldine Viswanathan sarà Ms. Marvel? I fan ci sperano

La fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha in serbo molte sorprese, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione di nuovi personaggi. Una delle aggiunte più attese al franchise è sicuramente Ms. Marvel che a breve inizierà la sua produzione per essere poi rilasciata su Disney+.

Molti sono ancora i misteri che aleggiano intorno a questa serie e, anche se i casting di Ms. Marvel sono sono già iniziati da tempo, non si sa ancora chi vestirà i panni della protagonista. I fan hanno speculato a lungo sull'interprete di Kamala Khan in questo live action, e Geraldine Viswanathan, star di Blockers e Bojack Horseman, sembra essere al momento il nome più papabile.

L'attrice intervistata di recente ha rivelato di essere molto lusingata per questo accostamento ma, ha ammesso di non nutrire buone speranze per l'ottenimento di questo ruolo.

"Sono così lusingata da tutto questo. Lei è di gran lunga la mia supereroina preferita, quindi è davvero interessante. Ma ho poche aspettative; quel che sarà, sarà. Troveranno sicuramente la perfetta Miss Marvel, e sono davvero entusiasta di vederla prima o poi."

Viswanathan non è l'unica attrice ad essere stata accostata al ruolo di Kamala, da tempo infatti si parla anche di Maitreyi Ramakrishnan che però non si sentirebbe all'altezza per via della differente etnia col personaggio.

La serie seguirà le avventure di Kamala, un'adolescente musulmana di origine pakistana che idolatra Captain Marvel e altri eroi Marvel, e che usa i suoi poteri mutaforma per combattere il crimine a Jersey City. Ms. Marvel sarà diretta dai registi di Bad Boys for Life e probabilmente sarà distribuita su Disney+ a partire dal 2022 con She Hulk e Moon Knight.