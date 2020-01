Geralt Di Rivia è molto meno minaccioso nella sigla di The Witcher in stile Friends

Quello di The Witcher è un mondo piuttosto cupo, fatto di magia oscura, intrighi, inganni, mostri, guerre e chi più ne ha ne metta: ce n'è abbastanza da stare tutt'altro che allegri, insomma, per cui cercare di alleggerire un po' la tensione può non essere una cattiva idea.

Detto, fatto: su Reddit sta infatti spopolando una versione un tantino rivisitata della sigla di The Witcher, che sicuramente metterà di buon umore chiunque si accinga a guardare la serie basata sui libri di Sapkowski.

Sulle note di I'll Be There For You dei The Rembrandts scorrono infatti velocemente le immagini di Geralt, Jaskier, Yennefer e Cirilla in perfetto stile Friends, con tanto di logo della serie modificato per assomigliare a quello della storica sit-com anni '90. Certo, rispetto alla sigla della serie che lanciò Jennifer Aniston c'è giusto un po' di violenza e sangue in più, ma cosa volete che sia?

Il "trattamento Friends" è stato riservato a tanti show prima di The Witcher, da Game of Thrones a Chernobyl, passando per The Walking Dead, Breaking Bad e tante altre: la sigla di Friends sembra stare bene proprio su tutto, ed è praticamente impossibile per uno show esordiente evitare il fenomeno.

La serie con Henry Cavill sta comunque donando più di un motivo di ilarità ai propri fan, come ad esempio l'ormai famosa spada sorridente del protagonista di The Witcher. La showrunner Lauren Hissrich, intanto, sta organizzando un podcast su The Witcher.