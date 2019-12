Geralt di Rivia nei panni di Superman: una fan-art dà vita all'epico crossover

Quante volte abbiamo pensato "E se questi due personaggi s'incontrassero?". Stavolta la fantasia è ha superato... Beh! Se stessa! L'account Instgram di Bosslogic ha appena pubblicato il crossover più sorprendente degli ultimi tempi: Geralt di Rivia con indosso il costume di Superman.

Il peculiare montaggio unisce il volto duro e glaciale del Witcher allo statuario corpo dell'Uomo del Domani, ma a colpirci è soprattutto l'insolita scelta dei colori: con un costume nero ed oro, molto simile a a quello del Black Adam di Dwayne Johnson, il kriptoniano ha un'aria tutt'altro che rassicurante e sembra quasi che abbia abbandonato il popolo della Terra per unirsi al malvagio generale Zod.

In questo mash-up si uniscono due dei personaggi più iconici interpretati da Henry Cavill: in passato l'attore ha indossato gli spessi occhiali del mite Clark Kent per ben tre volte e se in un futuro non troppo vicino vorrebbe vestire nuovamente i panni di Superman, ben più vicino è il suo ritorno nella seconda stagione di The Witcher.

La prima stagione della serie targata Netflix ha solamente gettato le basi per quella che sarà la trama vera e propria, che entrerà nel vivo solo con i futuri episodi, i quali a detta della stessa showrunner saranno più diretti e concreti.