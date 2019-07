Geralt in sella a Rutilia nella nuova foto ufficiale della serie Netflix The Witcher

Quando mancano ormai poche ore alla presentazione ufficiale della nuova serie tv di Netflix al Comic-Con di San Diego, ecco spuntare sui social un'immagine ufficiale inedita per The Witcher.

Nella foto, che come al solito potete visionare in calce all'articolo, Geralt di Rivia cavalca il suo fedele destriero Rutilia: non è dato sapere quale cavallo sia quello in foto, dato che come noto, nei romanzi originali il cacciatore di mostri ha cavalcato diversi destrieri, che però ha ribattezzato sempre allo stesso modo per evitare di confondersi.

L'immagine è stata pubblicata originariamente sui canali social di Henry Cavill, protagonista della serie tv.

Nella didascalia di accompagnamento al post, l'attore ha scritto: "La strada per San Diego è lunga. La buona notizia è che, nel suo peggior giorno, Rutilia batte la compagnia di Uomini, Elfi, Gnomi e persino Nani. Non è sempre facile da trattare, ma ne sa più di molti e si preoccupa quanto basta per essere l'unico tipo di compagnia che valga la pena di godersi."

Vi ricordiamo che nel corso del Comic-Con 2019 Netflix presenterà ufficialmente l'attesa serie televisiva fantasy, facendo debuttare il primo trailer di The Witcher.

Per altre informazioni recuperare le prime immagini e il poster ufficiale di The Witcher, uscite qualche giorno fa.