Ci sono Geralt, Yennefer e Ciri nel nuovo poster ufficiale di The Witcher

Il diario di bordo segna meno un mese all'uscita di The Witcher su Netflix: la serie ispirata ai romanzi di Sapkowski sbarcherà infatti sulla nota piattaforma streaming il prossimo 20 dicembre, quale graditissimo regalo di Natale. Nell'attesa di scartare il pacco, però, ecco arrivare un'ulteriore anteprima di ciò che vedremo.

Netflix, infatti, ha rilasciato nelle ultime ore un nuovo poster ufficiale dello show, che varrà come utile (non ci permettiamo di dire necessario, visto che tanti fan avranno già segnato la data in rosso sul calendario) reminder per l'uscita della serie.

Non si tratta in effetti di nulla che non avessimo già visto, ma chi storcerebbe mai il naso davanti a un regalo? Nel poster, dunque, vediamo Geralt, Yennefer e Ciri stagliarsi sullo sfondo cupo della mappa del Continente teatro degli eventi. "I mostri peggiori sono quelli creati da noi" recita la tagline situata in basso e chi ha letto i libri o giocato ai giochi sviluppati da CD Projekt RED sa bene quanto tutti e tre i membri della nostra piccola e disfunzionale famiglia abbiano familiarità con il concetto.

In attesa del debutto su Netflix, intanto, la produzione di The Witcher ha lasciato trapelare alcuni nuovi dettagli sul personaggio di Ciri; il produttore esecutivo Tomek Bagisnki, invece, ha assicurato la presenza di scene d'azione spettacolari.