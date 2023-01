Gerard Piqué risponde a Shakira: 'Un Casio è per tutta la vita'

Shakira e Piquè si sono lasciati la scorsa estate ma la loro rottura, non è stata priva di veleni come dimostra l'ultimo brano lanciato dalla pop-star a cui l'ormai ex difensore del Barcellona ha voluto dare una sonora risposta.

"Valgo il doppio di 22" ha detto Shakira nel nuovo brano BZRP Music Sessions #53, con evidente riferimento all'età della nuova fiamma del suo ex compagno, aggiungendo poi: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo. Hai scambiato un Rolex con un Casio".

Ed è proprio a quest'ultimo paragone a cui Piqué ha voluto rispondere con una battutina neanche troppo ironica nel corso di una diretta Twitch per la Kings League, una particolare competizione di calcio a 7 ideata proprio da lui, rivela di aver ottenuto un'importante sponsorizzazione con la Casio precisando che in realtà questi orologi valgono per tutta la vita. Una stoccata che ha suscitato l'ilarità generale ma con cui il calciatore vuole far sapere alla sua ex che Clara, la donna con cui l'ha tradita, non è una semplice scappatella, ma qualcosa di ben più serio.

Tra l'altro, nello stesso brano Shakira parla dei suoi guai con il fisco, accusando proprio Piquè di averla abbandonata in uno dei momenti più bui della sua vita.