Gerry Scotti in condizioni critiche in terapia intensiva: il suo staff però smentisce

Nelle ultime ore si sono rincorse notizie preoccupanti sulle condizioni di salute di Gerry Scotti. Il noto conduttore era risultato positivo al Covid nelle scorse settimane e da allora, non erano state molti gli aggiornamenti sul suo conto.

Secondo il sito Tpi, che ha rilanciato la notizia, Gerry Scotti avrebbe trascorso vari giorni in terapia intensiva per le notevoli difficoltà respiratorie. Ma, l'ufficio stampa dell'amatissimo presentatore di Chi vuol essere milionario ha smentito pubblicamente la notizia.

Massimo Villa ha infatti detto a Fanpage.it: "Gerry sta bene, non è mai stato in terapia intensiva. È ancora ricoverato ma uscirà a breve, nei prossimi giorni. A grandi linee, ha avuto un decorso simile a quello di Carlo Conti. È stato ricoverato perché ha preso il Covid in maniera abbastanza tosta ma non è mai stato a rischio. Aveva soprattutto una febbre che non riusciva a debellare. Per questo ha deciso di farsi ricoverare".

Gerry Scotti inizialmente non aveva sintomi ma, poi sono sopraggiunte delle linee di febbre. Il responsabile del suo staff ha per questo aggiunto: "Pensava di scamparla, poi però ha visto che la febbre – che non era un febbrone – senza Tachipirina tendeva a risalire e si è preoccupato. L’ho sentito mezz’ora fa, mi ha detto che i valori sono a posto, i medici sono contenti e lui anche. La febbre è sparita e i valori sono rientrati nei parametri. Dovrà fare il tampone per capire se è ancora positivo al Covid. Non sappiamo ancora quando tornerà al lavoro, meglio un giorno dopo che un giorno prima, per tutelare lui e quelli insieme ai quali lavora. Non siamo solo prudenti, di più".



Speriamo di poter rivedere presto Gerry Scotti in TV ma, le sue condizioni di salute non sono le uniche a destare qualche preoccupazione. Nei giorni scorsi infatti, per problemi respiratori anche Iva Zanicchi è stata ricoverata in ospedale.